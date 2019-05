Magazine Episódio final de 'Game of Thrones' divide opiniões Entre elogios e críticas, série terminou causando debate entre fãs, como em tantas outras séries, como e o caso de Lost

Já tornou-se lugar comum nas megaproduções para o cinema e TV desfechos que abrem as portas para outras histórias no mesmo universo fictício. O final muitas vezes é só um novo começo. E isso pode desagradar uma boa parcela do público. Tem gente que se envolve tanto com o enredo que é capaz de apontar mínimos deslizes que contrariam a essência de personagens impo...