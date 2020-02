Magazine Epidemias na literatura

Tucídides Um dos primeiros historiadores, o autor do clássico História da Guerra do Peloponeso descreve a morte de soldados por uma epidemia ocorrida no meio das batalhas entre as cidades de Esparta e Atenas, alguns séculos antes de Cristo. Alexandre Manzoni Um dos principais romances da literatura italiana traz a Peste Negra como um de seus personagen...