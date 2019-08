Magazine Entrevista com cantor Kleo Dibah nesta terça-feira (6) em live do POPULAR é cancelada Segundo a assessoria de imprensa do artista, o sertanejo “teve um compromisso de urgência e infelizmente não tem como fazer a live.”

Matéria atualizada em 06/08/2019, às 12h01. O cantor Kleo Dibah, que seria entrevistado nesta terça-feira, às 14h30, no novo web estúdio do POPULAR, precisou desmarcar o bate-papo. Segundo a assessoria de imprensa do artista, o sertanejo “teve um compromisso de urgência e infelizmente não tem como fazer a live.” Dibah está lançando o novo DVD da carreira solo e apre...