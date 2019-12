Magazine Entrevista: a luta pelo humanismo secular Luc Ferry é um pensador multifacetado, que acaba de lançar na França Sagesse et Follie du Monde qui Vient (Sabedoria e Loucura do Mundo por Vir), concedeu uma entrevista por e-mail à Agência Estado

Luc Ferry é um pensador multifacetado. Além de filósofo premiado, com livros publicados no mundo todo, inclusive no Brasil, ele foi ministro da Educação da França entre 2002 e 2004 – ocasião em que tomou a polêmica decisão de banir os véus islâmicos das escolas francesas – e é autor de histórias em quadrinhos que adaptam lendas da mitologia grega para o público contempor...