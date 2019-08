Magazine Entretenimento certo

Do jornalismo para o entretenimento, a carioca Fernanda Gentil resolveu abraçar todas as chances que a televisão lhe trouxe. Em 2018, ela deixou os programas esportivos da Rede Globo, como o Esporte Espetacular, para se dedicar à grade de entretenimento da emissora. A transição está ocorrendo sem pressa e tudo caminha de acordo com o que aconteceu com Fátima Bernardes, ...