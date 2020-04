Magazine Entrega de ingressos de cinema para assinantes do POPULAR está suspensa

A tradicional entrega de ingressos de cinema para assinantes do POPULAR não será realizada no próximo dia 8 de maio, uma sexta-feira. A ação está suspensa em acordo com o decreto estadual que tem objetivo de evitar aglomerações e o contágio do novo coronavírus, causador da doença Covid-19. No momento atual, o recomendado pelas autoridades sanitárias e de saúde é o distanc...