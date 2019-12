Magazine Entrega de ingressos de cinema do Clube do Assinante do POPULAR será em 10 de janeiro

Em razão do recesso de fim de ano, a próxima entrega de ingressos de cinema que o Clube do Assinante do POPULAR tradicionalmente faz na primeira sexta-feira do mês será adiada. Em janeiro de 2020 ela será realizada no dia 10, também sexta-feira. Conforme as regras, será distribuído um par de cortesias de cinema por assinatura para os 100 primeiros assinantes que comparecerem p...