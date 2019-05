Magazine “Entre Vinho e Vinagre” traz atriz da série “Parks and Recreation” como diretora

No início da década de 2000, a atração humorística Saturday Night Live, na TV americana, recebeu uma grande leva de comediantes que fizeram história e, até hoje, são referência no humor televisivo dos EUA. Boa parte do time era formado por nomes femininos como Amy Poehler, Tina Fey e Maya Rudolph. Tantos anos depois, todas essas atrizes se reuniram para o primeiro ...