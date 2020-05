Magazine Entre verde e cheiros Meu Quintal

Quem chega à casa do funcionário público Randal Rodrigues da Cunha, de 66 anos, é recepcionado por uma extensão das cores, formas e aromas que vem do quintal. Um corredor repleto de plantas dá acesso à entrada principal. “É uma forma de dar boas vindas a quem chega”, explica. Lá dentro, coqueiros, areca-bambu e plantas medicinais se misturam no ambiente favorito do don...