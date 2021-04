SEGREDOS

Baixo, violão, saxofone e flauta mergulham na imensidão dos sonhos apaixonados de Elísio Miranda em Segredos, música que abre o EP Folclore. “Um segundo parado me pego a pensar, no teu cheiro que doce carrega um mar de ilusões e de sonhos que me trazem luz”, canta o artista. Com melodia e composição assinada pelo músico, a faixa de estreia revela o som etéreo que Elísio emerge ao longo do trabalho. Ao narrar acontecimentos sobre o cotidiano que o cerca, o compositor fala sobre olhares apaixonados, sonhos visuais e estrelas no céu. “O segredo que esconde atrás do olhar da menina do prédio lilás e que veste azul”, canta.

AO MAR

“Doce balanço na beira do mar, vento que leva a brisa e me faz sonhar”, reverbera Elísio Miranda na canção Ao Mar. Na música, o artista brinca com o balanço da maresia para cantar sobre seus desejos profundos, o aconchego de um abraço e um beijo, encontros de dois amantes na beira do mar. A música, também assinada por Elísio, tem todo um trabalho musical de instrumentos como trompete, flauta, trombone e teclado. É para dançar coladinho no fim de tarde. “Enquanto a brisa passa trazendo outra vez o doce perfume e o som desse xote”, destaca o cantor.