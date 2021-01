Magazine Entre o ringue e o palco Malhação Sonhos, exibida em 2014, retorna à programação da Rede Globo no dia 25, em edição especial

De um lado a Escola de Arte Ribalta. Do outro, a Academia de Lutas do Gael. Os dois principais universos retratados em Malhação Sonhos, que volta ao ar na TV Globo a partir do dia 25, estão instalados em uma antiga fábrica no bairro do Catete, Zona Sul do Rio de Janeiro. Diferente de outras temporadas, em que a escola é o ponto central de encontro dos personagens, sã...