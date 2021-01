Magazine Entre as previsões para 2021, produções seriadas ainda sofrem com impactos e incertezas da pandemia Algumas séries chegaram a anunciar cancelamentos como consequência direta da pandemia, caso de The Society e Glow

Ao mesmo tempo que as séries foram a salvação para o “fique em casa” de muita gente, o cenário em 2020 foi desafiador e avassalador para o setor de entretenimento. Em meio à pandemia do coronavírus, o crescimento e o destaque do streaming não foram diretamente proporcionais às produções. Estúdios precisaram suspender atividades e adiar lançamentos de séries aguard...