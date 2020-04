Magazine Entre amoras e jabuticabas

Os quintais celebram a tradição dos encontros e, ao mesmo tempo, se tornam cantinhos individuais de cada habitante. A jabuticabeira e as amoreiras no quintal da casa da poetisa e cronista do POPULAR, Maria Lúcia Felix Bufáiçal, 70 anos, servem de porto para as horas em que a escritora deseja ler um livro, aproveitar o sol, ter contato com a terra. “Moro no Setor Sul há ...