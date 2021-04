Magazine Entre a coroa e a espada Rejeição do cantor Roberto Carlos por parte da crítica musical especializada é tema da obra Querem Acabar Comigo do pesquisador Tito Guedes

Ruim, brega, alienado e cafona. Não foram poucas as pauladas que Roberto Carlos, que completa 80 anos no próximo dia 19, recebeu ao longo de sua trajetória. Dono de hits eternos, Roberto conseguiu ser, ao mesmo tempo, o mais popular e o mais rejeitado dos artistas brasileiros. Parte dessa dicotomia é analisada a fundo pelo pesquisador Tito Guedes no recém-lançado liv...