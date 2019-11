Magazine Entenda quando que o ar-condicionado pode deixar de ser um alívio e virar um problema Em escritórios, por exemplo, a pouca manutenção do equipamento contribui para a proliferação de vírus como o da gripe, já que a transmissão se intensifica em ambientes fechados

O ar-condicionado, em si, não é um vilão para o corpo ou à saúde. O problema está na falta de manutenção. A limpeza do filtro do equipamento deve ser rigorosa, para evitar o acúmulo de água e a concentração de microorganismos e de micropartículas. Aparelhos de refrigeração de ar localizados em ambientes com carpetes, máquinas de reprografia, impressoras e fogões devem receber...