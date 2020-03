Para ganhar o Big Brother Brasil não há fórmula. Quase todos os tipos de perfis já saíram campeões. Se depender de estratégia, a influenciadora digital Rafaella Kalimann, 26 anos, que representa Goiás nesta edição, deve ir longe. Em seis semanas de confinamento, Rafa – que ontem passou pelo susto de uma cirurgia odontológica urgente devido a uma dor de dente – adotou uma tática que até aqui está dando certo: tem passado longe das indicações ao paredão.

Passar despercebida dos votos dos confinados talvez seja a melhor maneira de chegar à final. Por outro lado, avançar com essa tática pode não ser bom por não provar como está sua popularidade do lado de fora da casa. Na história do programa, somente quatro participantes chegaram à decisão sem passar pelo paredão. André Gabeh (BBB 1), Mariana Felício (BBB 6), Kadu (BBB 10) e Maria Claudia, a Cacau (BBB 16). Vale ressaltar que ninguém saiu vencedor. Na edição 20, Rafa está fazendo um caminho longe de polêmicas.

“Acho difícil, mas a torcida é para ela chegar à final sem passar pelo paredão. Prefiro ficar quietinho aqui em Uberlândia e ir somente para a decisão”, torce o empresário e irmão da sister, Renato Fernandes de Freitas Neto, 30 anos. Pela atual configuração da casa, Rafa tem tudo para escapar da berlinda nas próximas semanas. A grande rival dela, a também influenciadora digital Bianca Andrade, a Boca Rosa, já foi eliminada após ser indicada por ela no penúltimo paredão. Talvez a única ameaça de momento seja a cantora Flayslane, com quem ela teve um desentendimento.

Segundo Renato Fernandes, o bom relacionamento da irmã com os confinados é fruto de um jogo verdadeiro e consciente. Rafa não recebeu nenhum voto no confessionário até o momento, ninguém pediu para ela revelar o voto no dedo-duro após a formação de paredão e também não ganhou o castigo do monstro. “A Rafa observa muito primeiro para depois tomar qualquer atitude. Acho que com essa postura ela pode ganhar o programa porque está mostrando uma imagem positiva e sincera. Ela está sendo ela”, ressalta.

Quem também está aprovando o comportamento da garota na casa é o empresário e amigo Filipe Peixoto, de 28 anos. “Estou cada vez mais admirado com a postura dela, que está sendo coerente e agindo com o coração. Acredito que ela será campeã porque está crescendo muito com o público, principalmente nas redes sociais”, confia. Antes de entrar no programa, Rafa tinha 3 milhões de seguidores no Instagram e ela dobrou o número de fãs. “É sinal de que ela está fazendo um jogo limpo e ao mesmo tempo certo.”

Mudança

Nas primeiras duas semanas de confinamento, Rafa parecia não estar entrosada com a casa e o paredão era uma questão de tempo. No jogo, a influenciadora disse por algumas vezes que sua postura introspectiva e fechada poderia atrair inimizades no confinamento. Segundo Filipe Peixoto, Rafa é assim na vida real. “Ela precisa conhecer as pessoas primeiro para depois se soltar. Quando ela é amiga, é amiga mesmo”, garante. No confinamento, a casa está dividida e a garota faz parte do grupo com Marcela, Gizelly, Pyong e Manu.

Para Lucas Gonçalves, comentarista das lives sobre o BBB 20 do POPULAR todas terças-feiras, às 16 horas, Rafa estava apagada no início do jogo e depois que entraram o Daniel e Ivy, vindos da Casa de Vidro, ela mudou de comportamento. “Depois da revelação do plano dos meninos contra a Mari, ela tomou partido e cresceu na edição. A liderança também fez muito bem para ela. Acho que a Rafaella vai passar ilesa por um bom tempo e tem boa chance de ir à final. O perigo é se a Flay vencer a prova do líder, mas ainda acho que ela não é a primeira opção dela”, comenta.

Hoje, o sexto eliminado será conhecido após a novela Amor de Mãe. Gizelly, Guilherme e Pyong estão na berlinda.