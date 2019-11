Magazine Entenda a diferença entre fontes de águas termais e piscinas aquecidas

Antes de se animar e embarcar para Lagoa Santa, Caldas Novas, Rio Quente ou Aragarças em busca dos benefícios da água termal, é preciso saber que, muitas vezes, as piscinas são apenas aquecidas. É que, para ter propriedades medicinais a água, corrente, precisa ter percorrido um trajeto específico ao longo do qual é enriquecida com minerais como ferro, zinco, selênio,...