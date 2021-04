Magazine Enquetes apontam saída do goiano Caio do BBB 21 nesta terça-feira (20) Pesquisa do POPULAR entre seguidores e leitores do site aponta saída do brother com mais de 40% dos votos do público

A disputa principal do paredão do BBB 21 nesta terça-feira (20) está entre o goiano Caio e o ator Fiuk. O resultado parcial da enquete feita pelo POPULAR, no momento da publicação deste texto, aponta Caio como o provável eliminado, contando com 43% dos votos. Fiuk está com 36% e Gilberto, 22%. A previsão do portal UOL TV e Famosos, outra enquete importante, aponta Cai...