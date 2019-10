Magazine Enquete: vote onde deve ser o Happy Hour da Notícia no aniversário de Goiânia A transmissão do programa direto de um cartão-postal será em comemoração aos 86 anos da capital; participe

No aniversário de 86 anos de Goiânia, o Happy Hour da Notícia, programa semanal de debate do POPULAR, quer sair da redação. Ajuda a gente? Selecionamos cinco lugares em que gostaríamos de fazer o programa do dia 25 de outubro, uma sexta-feira, um dia após o aniversário de Goiânia, que é comemorado em 24 de outubro. Vote no lugar que, para você, é o mais lega...