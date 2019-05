Magazine Enquete: quem vai ficar com o Trono de Ferro em Game of Thrones?; vote aqui Série da HBO chega ao fim neste domingo (19) e revela o destino dos Sete Reinos

Com Game of Thrones chegando ao fim, só tem uma pergunta na boca dos fãs da série: quem vai ficar com o Trono de Ferro no final? Após 8 temporadas e muitas teorias, saberemos neste domingo quem será o novo rei sobre os Sete Reinos. Até onde se viu nos últimos episódios, o Rei da Noite foi derrotado, e Cersei (Lena Headey) morreu junto com Jaime (Nikolaj Coster-Wald...