A formação do quarto paredão começou com Caio, o anjo, que imunizou Rodolffo. A líder Sarah indicou Karol Conká. Fiuk, Caio e Gilberto, que tinham o direito de indicar algúem após conseguirem a vice-liderança na prova do líder, em consenso indicaram Arthur. Os dois mais votados da casa foram Projota e Gilberto, que puderam participar da prova de bate e volta.

Após a prova, Projota saiu da berlinda e se salvou do paredão. Os indicados são Karol Conká, Arthur e Gilberto.

Veja quem votou em quem:

Arthur votou em Gilberto.

Projota votou em Gilberto.

Rodolffo votou em João.

Viih Tube votou em Projota.

Thaís votou em Projota.

Camila De Lucas votou em Projota.

João votou em Projota.

Gilberto votou em Projota.

Lumena votou em Carla Diaz.

Fiuk votou em Carla Diaz.

Juliette votou em Lumena.

Karol Conká votou em Gilberto.

Carla Diaz votou em Lumena.

Caio votou em Camila De Lucas.

Pocah votou em Gilberto.