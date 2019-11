A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou um novo projeto de lei que permite a utilização da Lei Rouanet para eventos promovidos por igrejas, na segunda-feira (4). Com essa nova proposta o relator, deputado Vavá Martins (Republicanos-PA), pretende amplia o regulamento vigente. Hoje, a música gospel promovida pelas igrejas como manifestação cultural são passíveis de utilização dos mecanismos de fomento da Lei Rouanet, mas com a aprovação dessa nova lei, o uso do incentivo será permitido para qualquer tipo de música religiosa e eventos a ela relacionados, inclusive promovidos por igrejas.

"Acreditamos que as igrejas também devem ser beneficiadas pelos mecanismos de fomento previstos na Lei de Incentivo à Cultura ou Lei Rouanet, reconhecendo o notável papel evangelizador que essas instituições religiosas cumprem”, declarou Vavá Martins.

