O momento de pandemia também é bastante retratado pelo empresário Evandro Moreira Duarte Sobrinho, de 37 anos, dono da página Enquanto Isso em Goiás. Faina na quarentena e em dias normais, vontade de comprar na Rua 44 e a fofoca que mesmo em tempos de isolamento não acaba são algumas das postagens que chamam a atenção. “Estou sempre postando alguma coisa sobre a situação atual. O engraçado é que a inspiração vem do nada”, comenta ele, que faz uma média de dez publicações por dia no Instagram, que tem mais de 425 mil seguidores. No Facebook, são mais de 1,2 milhão de fãs.

A página foi criada no final do ano de 2011 no Facebook com o intuito de reunir conteúdo irreverente e com situações do cotidiano em Goiás. “O humor que faço na internet é marcado pela descontração, um pouco de exagero, do óbvio e do absurdo para provocar o riso. Cabe a cada um decidir se a piada valeu ou se o tipo de brincadeira foi de mau gosto. Não sou humorista, mas adoro fazer as pessoas sorrirem”, afirma Evandro. Antes da página, ele, que é conhecido pelos amigos e na internet como Bastião, tinha um blog em que fazia memes.

Evandro conta que precisa estar o tempo todo atento a tudo que está acontecendo na internet para não deixar nada passar despercebido já que “piada tem timing” e depois perde a graça. “Agilidade é a alma da risada”, ressalta. É o caso da famosa frase de Drauzio Varella que virou meme para tudo. “Saudade de sair pra comprar ‘brusinha’ na 44, né, minha filha” e “A calça jeans já não fecha mais, né, minha filha?” foram algumas das publicações que mais viralizaram nesse momento de isolamento social. “A imagem do Drauzio faz sucesso demais e é fundamental ter criatividade na legenda de cada postagem”, complementa.