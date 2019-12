Magazine 'Enorme vazio em meu coração', diz Aparecida Liberato, irmã de Gugu Pelo Instagram, a numeróloga agradeceu a todos que participaram do cortejo do apresentador em São Paulo

Aparecida Liberato, irmã de Gugu, usou as redes sociais para homenageá-lo. Pelo Instagram, a numeróloga agradeceu a todos que participaram do cortejo do apresentador em São Paulo. "Paz em cada lenço branco que era abanado durante o cortejo. Amor em cada lágrima derramada nos rostos tristes. Solidariedade na presença inabalável das pessoas. Alegria em cada salva de palmas. G...