Magazine Enfim, a 4ª temporada Confira tudo o que você precisa saber para assistir à nova fase da série Handmaid’s Tale

Mulheres tratadas como propriedades do Estado fundamentalista de Gilead, cerimônias de estupro, descarte de mulheres inférteis em colônias de lixo tóxico, crianças separadas das mães biológicas. Tudo isso retorna com a estreia da quarta temporada de The Handmaid’s Tale. Baseada no livro lançado em 1985 pela escritora canadense Margaret Atwood, a distópica série de TV...