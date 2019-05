Magazine Encontro vai reunir apresentações de corais no Basileu França

O Encontro de Corais que será realizado nesta quinta-feira, às 20 horas, no Teatro Basileu França, vai reunir os coros Adulto, Infantojuvenil e Sinfônico Jovem de Goiás do Basileu França em apresentação diversificada. Os ingressos custam R$ 10 (inteira). O concerto terá regência do maestro Weber Assis e da maestrina Adriana Goulart, com participações dos pianistas Michela ...