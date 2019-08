Magazine Encontro de Poesia e Artes celebra 130 anos de Cora e Leodegária Entre ações, está edição itinerante da feira e-cêntrica no Mercado Municipal

A cidade de Goiás recebe nesta semana diversas atividades formativas do Encontro de Poesia e Artes e da feira e-cêntrica (na foto, edição anterior), que na sexta-feira e no sábado terá edição especial no Mercado Municipal. A ação na antiga capital integra as comemorações de 130 anos de nascimento das poetas Cora Coralina e Leodegária de Jesus, ambas nascidas em...