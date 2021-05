Magazine Encontro de gerações Fã do cantor Leonardo, Marília Mendonça divide pela primeira vez na carreira show com o ídolo na live do projeto Cabaré. Bruno & Marrone e Jorge & Mateus completam o elenco

Idolatrada por uma geração da música sertaneja, a cantora Marília Mendonça vai poder exercer seu papel de fã. Pela primeira vez a goiana - que é o grande fenômeno do gênero da atualidade - estará no palco com o veterano Leonardo, de quem gosta desde criança, mas ainda não conhece, mesmo depois da fama. Os artistas são duas das atrações de peso da quarta edição ...