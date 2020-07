Magazine Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros promove mergulho cultural Em formato on-line, 20ª edição do evento terá shows, debates e oficinas

Zé Nilo toca a onça, espécie de cuíca gigante embalada por dois músicos, desde quando era criança, quando começou a participar junto da família da Caçada da Rainha, em Colinas do Tocantins. A manifestação popular tem quase a mesma idade do músico: aos 68 anos, o festejo se reinventa para manter a tradição de integrar a agenda do Encontro de Culturas Tradicion...