Magazine Encontro de Culturas da Chapada dos Veadeiros ganha versão online Com transmissões no Youtube apresentadas por mestres, povos originários e artistas, festival acontece entre os dias 25 de julho e 1º de agosto

Culturas populares, diversidade e meio ambiente pautam as transmissões do Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. O evento, realizado anualmente no mês de julho, ganha uma versão online por conta das medidas de isolamento social. O festival promove uma agenda de lives pelo Youtube entre os dias 25 de julho e 1º de agosto. O Encontro comemo...