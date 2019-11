Magazine Encontro de Brechós reúne música, gastronomia e moda O evento propõe o desapego e a sustentabilidade, com a participação de dezenas de brechós que levam seus acervos

Em sua 15ª edição, o Encontro de Brechós de Goiânia ocupa o Edifício Parthenon Center, no Centro, neste sábado e domingo. O evento propõe o desapego e a sustentabilidade, com a participação de dezenas de brechós que levam seus acervos. A proposta é imergir pela moda sustentável, em motes que vão desde o fortalecimento da cultura de brechós até a ocupação do Centro de Goiâni...