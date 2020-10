Magazine Encerramento de exibições do DriveGyn Serra Dourada fecha ciclo de cinemas drive-in em Goiânia Somente Aparecida de Goiânia permanece com exibições em salas regulares, restritas a 30% da capacidade total

Com o encerramento de exibição de filmes do DriveGyn Serra Dourada, e anteriormente dos demais que atuavam nesse segmento na Grande Goiânia, o ciclo de cinemas drive-in parece ter se encerrado na região metropolitana. Desde maio, entre idas e vindas, moradores e visitantes da capital chegaram a ter quatro diferentes empreendimentos disponíveis com exibições de cinema d...