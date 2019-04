Magazine Encabeçado pelo goiano Fabiano Cambota, espetáculo A Culpa É do Cabral vem para Goiânia Espetáculo será apresentado nesta segunda-feira (22), no Teatro Rio Vermelho

Um goiano, um gaúcho, carioca, pernambucano e, por fim, um paulista. De diferentes regiões do País, cinco comediantes se juntam em uma mesa-redonda para comentar situações cotidianas, relações humanas, casos políticos e a vida das celebridades. No final, a pergunta que fazem é: de quem é a culpa? Em sua quinta temporada, o stand-up A Culpa É do Cabral retorna...