Magazine Empresários de alguns dos principais festivais goianos de música assinam manifesto nacional Bananada, Grito do Rock e Vaca Amarela são alguns deles; levantamento mostra que 536 companhias fizeram o adiamento ou cancelamento de mais de oito mil eventos de música ao vivo em 21 estados do Brasil

Os responsáveis por mais de 100 festivais de música no Brasil, entre eles alguns goianos, como o Bananada, Grito do Rok e Vaca Amarela, estão se mobilizando para discutir as saídas para os eventos diante de um mercado de futuro ainda incerto. Desde que as programações foram canceladas com o início da pandemia no País, muitas datas foram transferidas para o ano de 2021 e...