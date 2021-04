As cômicas

As hilárias Edileusa (Cláudia Jimenez) e Neide Aparecida (Márcia Cabrita), da sitcom Sai de Baixo, ou a invocada Marinete (Cláudia Rodrigues), da série A Diarista, são exemplos em que as empregadas domésticas foram retratadas como personagens para fazer o público rir. Nesses casos, geralmente elas foram mostradas como pessoas que adoravam uma fofoca, falavam errado e eram adeptas de simpatias e superstições. Já a paranaense Bozena (Alessandra Maestrini), no programa Toma Lá, Dá Cá, foi criada como uma falastrona, inconveniente e um tanto maluca. Em todos os casos, as personagens são tratadas quase a pontapés pelos patrões, ganhando apelidos difamatórios e referências à escravidão.

As vilãs

Entre as empregadas domésticas trazidas pela TV, sempre surgem as personagens em quem não se pode confiar. Muitas vezes são cúmplices de falcatruas e infidelidades dos patrões. Outras vezes, são retratadas como ladras ou que nutrem uma inveja abissal de quem tem mais dinheiro. Uma criação clássica é Nice, a babá de Anjo Mau, novela de Cassiano Gabus Mendes e que ganhou remake anos depois. A vilã, vivida primeiramente por Susana Vieira e depois por Glória Pires, fazia de um tudo para fisgar o patrão bonitão e endinheirado. As governantas maléficas também são populares, como a vivida por Nathália Timberg em A Sucessora, que infernizava a vida da nova mulher do dono da casa.

As assediadas

A beleza é sempre a desculpa dos patrões assanhados para investirem contra suas empregadas domésticas, assediando e até forçando relações com elas. Nas novelas, não é raro retratar-se isso como algo até certo ponto normal, dando a esses homens um certo carisma de conquistadores. As novelas de Manoel Carlos trazem tal situação com abundância, mas não são só elas. Uma relação de poder se estabelece nessas tramas, remetendo a histórias de época, como em A Escrava Isaura, em que o sinhozinho Leôncio tinha em sua escrava branca uma espécie de troféu. Chico Anysio criou o personagem Nazareno, que assediava a empregada (Monique Evans), enquanto humilhava sua esposa.

As misteriosas

Outra imagem muito propagada pelas teledramaturgia é a das empregadas cheias de segredos. Algumas delas fogem do passado, como Viviane (Nathália Dill), em Escrito nas Estrelas, e Madalena (Drica Moraes), em Era Uma Vez.. Há também as cúmplices dos deslizes do patrão, caso de Mina (Ilva Niño), cujo nome era gritado histericamente pela personagem Porcina (Regina Duarte), em Roque Santeiro. Ela sabia que a viúva nunca havia perdido o marido de verdade. Já em Rainha da Sucata, a personagens de Lolita Rodrigues guardava os mistérios da família de Glória Menezes e Paulo Gracindo, incluindo o fato de que sua filha (Patrícia Pillar) era fruto de uma relação dela com o patrão, que nunca a reconheceu.