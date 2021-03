Magazine 'Empolgante trazer algo novo', Jovens órfãos ajudam Sherlock Holmes em série Para conseguir informações com o povo das ruas, o doutor Watson (Royce Pierreson) acaba fazendo contato com o grupo, que passam a ser pagos para isso

Quem nunca brincou de detetive na infância e sonhou em ser assistente de Sherlock Holmes que atire a primeira pedra. Pois é exatamente isso que um grupo de órfãos acaba fazendo em "Os Irregulares de Baker Street", série que estreia nesta sexta-feira (26) na Netflix. A trama mistura o universo clássico do detetive com uma série de mistérios sobrenaturais que as...