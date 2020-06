Magazine Emocional em dia

Medo, ansiedade e estresse. O resultado do excesso de preocupação em tempos de coronavírus reflete no funcionamento do corpo, caso do intestino. Manter a saúde da mente tornou-se uma tarefa difícil. “As incertezas econômicas, quadro político instável, o trabalho, ou a falta dele, somado com um vírus mortal se aproximando a passos largos, têm provocado crises agudas de ansie...