Atualizada às 13h30

O apresentador do programa "No Balaio", da TV Anhanguera, Waldemar Neto, conhecido como “Seu Waldemar”, de 33 anos, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (27), após ficar mais de um mês internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Goiânia para tratamento da Covid-19.

Quando deixou a unidade de saúde em uma cadeira de rodas, o humorista não aguentou e se emocionou com os parentes e amigos que aguardavam ele na saída com balões, aplausos e gritos de "guerreiro". Ele agradeceu o carinho: "Galera, estou indo embora. Saí. Beijo para todo mundo aí". Depois, dentro do carro com o irmão, João Pedro, ele falou: "Estou voltando para casa".

Doença

O humorista apresentou os primeiros sintomas de coronavírus no dia 18 de março e o diagnóstico foi confirmado no dia 25 do mesmo mês. Durante todo o período ficou em tratamento e isolamento. No dia 6 de abril, foi tirada a sedação e ele até pediu pamonha. Em 17 de abril, Waldemar passou por novos exames que não detectaram a presença do novo vírus.

Mesmo curado do novo coronavírus, Seu Waldemar continuou no hospital para tratar de uma infecção bacteriana. Ele saiu da UTI na quinta-feira (23) e dois dias depois gravou um vídeo agradecendo a força que vinha recebendo. Galera, seu Waldemar aqui para poder agradecer todas as orações e falar para vocês que daqui a pouco, em breve, a gente estará junto. Um super beijo. Obrigado por todas as orações”.

Para os seguidores, nas redes sociais, ele também deu notícias. "Estou forte, vencendo essa batalha pela minha vida para ficar perto de vocês daqui a pouco! Muito obrigado pela corrente intensa de orações. Isso está sendo fundamental para que eu esteja aqui falando e voltando a sorrir", escreveu.