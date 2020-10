Magazine Emoção multiplataforma

Pela primeira vez, o The Voice Brasil terá transmissão multiplataforma, em três diferentes canais: TV Globo, Multishow e Globoplay. Às terças e quintas, o reality vai ao ar na TV Globo logo após a novela A Força do Querer. Nos dias seguintes, às quartas e sextas, o Multishow reprisa o conteúdo a partir das 20h30. No Globoplay, o programa é transmitido simultaneamente à TV a...