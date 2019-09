Magazine Emmy: 'Game of Thrones' leva prêmio de melhor série de drama; veja lista Principal premiação da televisão, e do streaming, o Emmy entregou suas estatuetas na noite deste domingo, 22

Game of Thrones, em ano de despedida, foi a melhor série de drama do Emmy 2019. A série com mais indicações deste ano não bateu seu recorde, de 12 estatuetas. Fleabag ganhou como a melhor série de comédia e Chernobyl, como a melhor minissérie. A cerimônia de premiação do 71.º Emmy foi realizada na noite deste domingo, 22, em Los Angeles. Esta é foi a primeira vez em...