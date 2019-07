Magazine Emmy 2019: 'Game of Thrones' bate recorde de 32 indicações; veja lista HBO voltou a liderar número de indicações, depois de perder o posto para a Netflix em 2018

Game of Thrones recebeu nesta terça-feira, 16, um recorde de 32 indicações aos prêmios Emmy por sua oitava e última temporada. A marca faz a HBO dominar novamente o número de indicações da premiação, depois que em 2018 a Netflix tinha capturado essa liderança. A vencedora de melhor série de comédia de 2018, The Marvelous Mrs. Maisel, encabeça o gênero com 20 indi...