Magazine Emilia Clarke diz ter ficado 'espantada' ao ler roteiro final de Game of Thrones "Absolutamente não imaginei isso acontecendo", disse Emilia sobre o devastador final de sua personagem Daenerys Targaryen

Esse texto contém spoiler do último episódio de Game of Thrones. Emilia Clarke afirma que leu sete vezes um parágrafo do roteiro final de Game of Thrones até se dar conta do que estava destinado para sua personagem no último episódio da série que foi ao ar neste domingo (19). "O quê? O quê? O quê?", lembra a atriz de ter pensado, em entrevista ao Entert...