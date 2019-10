Magazine Emerson Ceará traz a Goiânia show “Trazendo Verdades” Contador de histórias usa assuntos do cotidiano para fazer o público rir

O humorista Emerson Ceará (foto) se apresenta em Goiânia nesta sexta-feira, no Teatro PUC, às 20h30. Os ingressos estão com valores partindo de R$ 50, a inteira (veja serviço). O comediante apresenta na capital goiana o espetáculo Trago Verdades, que segue o estilo do comediante, ácido e direto. Em pouco mais de 60 minutos de show, Ceará mistura a tradição dos come...