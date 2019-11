Magazine Embate que teria contribuído para o fim da Segunda Guerra Mundial é uma das estreias da semana Novo filme do diretor Roland Emmerich, Midway – Batalha em Alto Mar apresenta efeitos visuais modernos apoiados em design e técnica de som

O cineasta alemão Roland Emmerich já tem uma carreira por trás de filmes épicos. Estreou na direção em 1992 com o longa Soldado Universal e, anos mais tarde, ganhou reconhecimento do público com Independence Day (1996). Ainda esteve por trás de O Dia Depois de Amanhã (2004) e O Ataque (2013). O diretor agora aproveita todas as referências de produções anteriore...