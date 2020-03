Magazine Em vídeo, empresária e blogueira goiana Layla Monteiro diz tratar esclerose múltipla; assista Os sintomas da doença apareceram durante viagem para a Bahia no final do ano passado; tratamento foi realizado em Goiânia e São Paulo

A empresária e blogueira goiana, Layla Monteiro usou as redes sociais neste sábado (14) para explicar aos seus fãs o motivo de sua ausência na internet. Em vídeo, publicado no Instagram a influencer diz que foi diagnosticada com esclerose múltipla e já está em tratamento. Os sintomas da doença apareceram durante viagem para a Bahia no final do ano passado. Layla ...