Magazine Em UTI, Cauan, da dupla com Cleber, está preocupado com pais que estão com Covid-19, diz irmão Segundo Fernando, que também é médico, o pulmão do cantor está bastante comprometido pela doença do novo coronavírus

O irmão do cantor sertanejo Cauan, dupla com Cleber, trouxe novas informações sobre o músico, que está internado em estado grave com Covid-19, em entrevista à Fátima Bernardes, no programa Encontro, na manhã desta quinta-feira (20). Segundo Fernando, que também é médico, o pulmão de Cauan está bastante comprometido pela doença do novo coronavírus. "Ainda é um p...