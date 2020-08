Magazine Em um mundo formatado para destros, canhotos têm de se adaptar a uma realidade espelhada Para aqueles que dominam melhor a mão esquerda, tarefas cotidianas tornam-se verdadeiros desafios

Ao entrar na sala de aula, as crianças corriam para as carteiras e se sentavam à espera do início da aula. Ele, não. Após se sentar, era preciso fazer um verdadeiro contorcionismo – muitas vezes torcendo o pescoço e ficando na diagonal – para se adaptar à cadeira escolar de apenas um braço, trauma de todo canhoto. “Aquilo era terrível e ficou marcado na memória. Com...