Magazine Em tradições

Eventos que fazem parte do imaginário histórico de Goiás contam com cavalos em primeiro plano, como as expedições dos bandeirantes que chegaram na região no século 18. Homens e cavalos ganham vestimentas e ornamentos especiais para as tradicionais Cavalhadas, espetáculo que ocorre há 200 anos e mobiliza 13 cidades com a encenação das históricas batalhas medievais entre mo...