Magazine Em tons de comédia, Yesterday indaga: e se só você soubesse da existência dos Beatles Na produção, o cantor-compositor Jack Malik (Himesh Patel) sofre um acidente e acorda numa estranha realidade, na qual é a única pessoa que lembra da icônica banda

Danny Boyle é um cineasta inventivo. Desde sua estreia em longas, com o irônico Cova Rasa (1994), o cineasta acumula produções originais que brincam com as possibilidades do cinema. Dessa vez, lança Yesterday, que chega nesta quinta-feira (29) aos cinemas, com a brincadeira: e se de um dia para a noite os Beatles nunca tivessem existido e só você soubesse da ...