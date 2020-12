Magazine Em todos os palcos

Na televisão, um de seus maiores sucessos foi com certeza Salomão Hayala, da novela O Astro (Globo, 1978). No cinema, trabalhou em grandes produções, entre elas O Pagador de Promessas (1962), longa que recebeu a Palma de Ouro no Festival de Cannes e no qual interpreta o padre Olavo. Esse era Dionisio Azevedo, nascido Taufik Jacob na mineira Conceição da Aparec...